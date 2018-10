Sfratti in via Rigopiano, il sindaco: "Basta abusivi, le regole vanno rispettate"

Rispettare le regole e tolleranza zero per gli abusivi. Sono queste le parole chiave che il sindaco Alessandrini ha utilizzato per commentare l'operazione interforze di questa mattina che ha portato allo sfratto di decine di abusivi nelle case popolari di via Passo della Portella e via Rigopiano a Pescara.

Il primo cittadino ha parlato di una risposta concreta data ai cittadini onesti che spesso perdono la fiducia nelle istituzioni, aggiungendo che si tratta di un intervento che sarà seguito da altri blitz per dare un segnale forte a quanti vogliono imporre illegalità e violenza sul territorio pescarese:

"Andremo avanti perché ci sono normative da far valere, lo faremo anche per dare un segnale forte di presenza e dimostrare che vivere rettamente non è affatto inutile come possono essere indotti a pensare molti: vivere rettamente è utile, le istituzioni e lo Stato ci sono e proteggono le persone oneste che con il proprio contributo rendono migliore la nostra società.

Questa Amministrazione ha preso molto seriamente in carico il diritto alla casa, è un argomento su cui è immorale fare propaganda, se non si è in grado di produrre fatti. L’ultimo fatto da noi prodotto con determinazione e lavoro è di pochi giorni fa, la ripresa di un cantiere che per anni è stato fermo in via Tronto e che in 270 giorni porterà al completamento di 64 alloggi popolari, non solo attesi, ma vitali per chi vive sulla sua pelle questa emergenza”