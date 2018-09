Palazzi Ater pericolanti in via Lago di Borgiano, la rabbia di 40 famiglie senza casa dopo 14 mesi

Sono in totale 40 le famiglie costrette a vivere ancora in hotel, perché senza una casa, dopo 14 mesi dallo sgombero forzato e veloce dai 3 palazzi Ater di via Lago di Borgiano nel rione Rancitelli a Pescara.

Per questa ragione questa mattina, sabato 8 settembre, sono tornati sotto le loro vecchie abitazioni, in compagnia del consigliere regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle.

Delle 82 famiglie sgomberate in fretta e furia nell'estate 2017 dall'Ater, dunque restano ancora senza un alloggio 40 di queste, la metà in pratica, che vivono ancora come ospiti negli alberghi.

«Ci hanno chiesto», spiega una delle residenti, «cifre alte per sistemare degli alloggi dell'Ater in via Caduti per Servizio che forse non saranno nemmeno mai nostri. Ci chiediamo perché altri sono stati sistemati a dovere mentre noi siamo ancora in questa situazione e vorremmo sapere anche perché l'Ater ha speso molti soldi per sistemare case fuori provincia quando avrebbe potuto sistemare appartamenti a Pescara. Non ci fidiamo, tra l'altro noi siamo tutti assegnatari regolari e non morosi».

«Posso andare a ridurmi in quella casa», racconta un'anziana, «già è tutta fracica fuori immagina dentro. Non mi possono cacciare via da una casa vecchia per mettermi in una altrettanto vecchia».

«Il problema», spiega Pettinari, «è che loro sono stati chiamati ma come proposta hanno ricevuto quella di appartamenti che necessitano lavori di manutenzione per diverse migliaia di euro, fino a 15mila, a fronte di un contributo di 1.200 euro che sarebbe stato scalato dai canoni di affitto. E queste persone non hanno accettato e sono rimaste a piedi. C'è stata una disparità di trattamento evidente».

Nessuna notizia sul fronte del piano di demolizione dei 3 edifici pericolanti.