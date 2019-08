Sfiorato in Abruzzo il jackpot da 200 milioni di euro

Sfiorato in Abruzzo il jackpot da 200 milioni. È successo nell'Aquilano, per la precisione a Celano, dove per un solo numero non è stato centrato il 6 che avrebbe aggiudicato la vincita più consistente di tutti i tempi.

E così, con una schedina da 5 euro, è stato centrato "soltanto" uno dei 6 cinque in tutta Italia che si sono aggiudicati 61.000 euro a testa. A Celano la vincita è avvenuta nella ricevitoria di via Stazione 3.

La caccia al jackpot adesso prosegue nel concorso di martedì 13 agosto, con un jackpot record di tutti i tempi che ammonta a ben 209 milioni di euro.