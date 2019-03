Settimana prevenzione oncologica: visite gratis ed iniziative anche a Pescara

Settimana ricca di appuntamenti ed eventi quella della Lilt per l'iniziativa "Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica" che si terrà anche a Pescara dal 16 al 24 marzo. Non solo informazione con i gazebo che saranno allestiti in città, ma anche convegni e visite gratuite.

Inoltre, da quest'anno, la Lilt porterà la campagna di prevenzione anche all'interno delle scuole, come ha spiegato il professor Marco Lombardo Coordinatore della Lilt Abruzzo durante la presentazione dell'iniziativa assieme all'assessore comunale Allegrino.

Fra le novità, l'opuscolo informativo con testimonial Selvaggia Lucarelli, incentrato sulle fake news che purtroppo troppo spesso riguardano anche il campo medico e scientifico. Il professor Lombardo ha proseguito:

La seconda novità riguarda l’apertura di tutti gli ambulatori della Lilt in Italia durante la Settimana della Prevenzione: anche i nostri ambulatori a Pescara, in via Rubicone, saranno aperti ai pazienti martedì e giovedì per offrire gratuitamente visite senologiche, urologiche e dermatologiche. Tutte le persone che hanno una necessità potranno venire e saranno visitate da medici specialisti ospedalieri. Contemporaneamente i nostri stand saranno nei luoghi di maggior frequentazione della città per avvicinare la popolazione, quindi saremo a Campagna Amica, piazza Salotto e nella Galleria Auchan

Infine, la Lilt enterà nelle scuole per fare prevenzione fra studenti ed insegnanti, come nel caso del Liceo Scientifico ‘Galilei’, Scientifico ‘Da Vinci’,Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, Liceo Classico ‘D’Annunzio’ ed a settembre anche in altri istituti.

Tutti gli appuntamenti:

sabato 16 marzo mercato di Campagna Amica, a Pescara, sul lungofiume nord, con Coldiretti, dalle 9.30 alle 13

domenica 17 marzo piazza Salotto dalle 9.30 alle 18.

Martedì 19 ambulatori Lilt di via Rubicone, aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, dalle 11 alle 12 visite senologiche con la dottoressa Angelini; dalle16 alle 17 ancora visite senologiche con il dottor Marino Nardi e visite dermatologiche con la dottoressa Linda De Angelis.

Giovedì 21 marzo ambulatori Lilt dalle 14.30 alle 16.30, dove si svolgeranno anche le visite urologiche con il dottor Di Pietrantonio

sabato 23 marzo Galleria Auchan dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

.