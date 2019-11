VIDEO | Rigopiano, tutti sapevano ma nessuno ha fatto niente per evitare la tragedia? Nuovo servizio a "Le Iene"

Nuovo servizio de "Le Iene" nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 24 novembre, riguado alla tragedia che è costata la vita a 29 persone. Il programma televisivo di Italia 1 ha messo sotto la lente di ingrandimento nuovi aspetti della vicenda che, forse, se gestiti in maniera diversa avrebbero potuto salvare le vittime della violenta valanga che travolse l'hotel Rigopiano di Farindola.

Questa la presentazione del servizio:

Il 18 gennaio 2017 una valanga ha travolto l'hotel Rigopiano. Roberta Rei e Marco Fubini tornano a occuparsi della tragedia in cui sono morte 29 persone: nuove carte e testimonianze dimostrerebbero come tanti fossero a conoscenza del pericolo per gli ospiti della struttura ma nessuno avrebbe fatto niente per salvarli.