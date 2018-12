Servizio di "Striscia la Notizia" sul porto, il commento degli ambientalisti

Gli ambientalisti del Forum H20 abruzzese intervengono in merito al servizio di ieri sera di "Striscia la notizia" relativo al progetto del nuovo porto di Pescara che presenta un errore di calcolo per la presenza dei piloni portanti del ponte del mare. Secondo gli ambientalisti, che per primi avevano sollevato le perplessità relative al progetto che non calcolava la presenza proprio della struttura.

Secondo gli ambientalisti, chi ha presentato il progetto sta cercando cavilli ed interpretazioni fantasiose del progetto per evitare che venga valutato dal comitato di Via nazionale, mentre se dovesse rimanere un semplice "miglioramento della qualità del mare" rimarrebbe di competenza regionale:

Facciamo notare che se fosse un "porto" o una sua variante (come è con tutta evidenza!) la procedura sarebbe quella della Valutazione di Impatto Ambientale diretta e di competenza nazionale del Ministero dell'Ambiente. Invece con questa interpretazione piuttosto fantasiosa la competenza rimarrebbe a livello regionale con una più semplice verifica di assoggettabilità a V.I.A. Ci chiediamo come sia possibile continuare con questi giochetti visti gli errori macroscopici che hanno messo in ginocchio una parte dell'economia di una città.

Se uno va sul sito del VIA nazionale trova numerose procedure di progetti di porti e di varianti ad opere portuali. Evidentemente a nessuno, tranne in Abruzzo, vengono in mente queste incredibili e sconcertanti scuse per evitare di svolgere procedure che aiuterebbero ad scongiurare brutte figure come quelle che si stanno susseguendo a Pescara