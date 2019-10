Autobus Tua, petizione online per l'attivazione del servizio notturno Pescara-Montesilvano

Una petizione online per chiedere l'attivazione del servizio notturno di autobus Tua nell'area di Pescara e Montesilvano.

È quella lanciata da un cittadino che invita chi sia d'accordo a sottoscrivere la petizione.

Questa la motivazione che ha portato alla raccolta di firme online:

«In ogni città italiana che si rispetti, con una superficie e densità di popolazione come quella di Pescara, si ha un servizio appropriato notturno di autobus che ricopre le zone principali della stessa. L'azienda Tua Abruzzo a oggi non offre questo servizio importantissimo per una città così turistica che racchiude nel suo interland anche un comune molto abitato come quello di Montesilvano, creando disagi per molti abitanti che sono impossibilitati per svariate ragioni a muoversi in autonomia. Si richiedono pertanto una o due linee che ricoprano la superficie che va da Pescara sud a fine via Vestina (Montesilvano) negli orari notturni a oggi rimasti scoperti. La mobilità per un territorio sviluppato e degno di nota é cosa Fondamentale e chi paga abbonamenti e biglietti deve essere garantito!».