VIDEO | Rigopiano, la tragedia dell'hotel e quella telefonata sparita: il servizio de "Le Iene"

Il 18 gennaio 2017 una valanga investe e distrugge l'hotel Rigopiano: muoiono 29 persone. Roberta Rei e Marco Fubini ripercorrono quella giornata e si chiedono se era possibile evitare la tragedia. Perché per due anni nessuno ha parlato di una chiamata d'aiuto che forse poteva essere decisiva? La tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola è tornata al centro di un servizio de "Le Iene" nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 10 novembre. Nel servizio si parla delle telefonate fatte da Gabriele D'Angelo già la mattina del giorno della tragedia per chiedere aiuto, dopo che le scosse di terremoto avevano creato il panico all'interno della struttura.