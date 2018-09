Servizio Civile, 14 posti alla Caritas di Pescara: ecco come fare domanda

Alleanza e Mosaico. Questi i 2 progetti attraverso i quali 14 giovani potranno svolgere il servizio civile nella Caritas diocesana di Pescara.

Quella all'interno della Caritas pescarese vuol essere un'esperienza formativa di solidarietà e condivisione allo scopo di accompagnare e farsi prossimi a persone e famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale.

Come spiega don Marco Pagniello, 8 volontari si occuperanno del progetto Alleanza" che ha come destinatari prevalenti adulti e famiglie in disagio socio-economico e persone accolte sul territorio a seguito dei fenomeni migratori degli ultimi anni, mentre altri 6 volontarie gestiranno i minori con bisogni Bes e disturbi specifici dell’apprendimento, migranti e rom in stato di marginalità con la finalità dell'integrazione e la coesione sociale con il progetto "Mosaico".

Per ricevere maggiori informazioni e sapere come presentare domanda per l'iscrizione si può visitare il sito www.caritaspescara.it o telefonare al numero telefonico 085.4510386.