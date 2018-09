Fare il servizio civile all'Aism: ecco tutte le informazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando 2018 per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, a cui è possibile aderire entro il prossimo 28 settembre. Il Servizio Civile offre la possibilità di essere cittadini attivi e responsabili, di vivere un’esperienza unica aiutando gli altri.

AISM, in particolare, permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadini italiani

• cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia

• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti

• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Per avere informazioni in merito al Bando e al Progetto AISM, contattare la Sezione Provinciale Aism di Pescara: 085.412478 – 085.8424181, aismpescara@aism.it.