Servizi gratuiti per mamme bisognose, il Comune sostiene il progetto del Cav

Il Comune di Pescara a sostegno della maternità garantendo servizi gratuiti alle famiglie in difficoltà, grazie all’avvio di un nuovo progetto promosso dal Centro di Aiuto alla Vita che a partire dal mese di settembre, e fino al prossimo dicembre, supporterà circa 20 famiglie rientrate nella pèrogrammazione a cura dell’associazione.

“Ringrazio l’Assessore Antonella Allegrino per le sue convinzioni – così Patrizia Ciaburro, Presidente Federvita Abruzzo – e per gli sforzi di concretizzare aiuti concreti alle famiglie, come con il Centro Servizi Famiglia un’ottima iniziativa. Con questo nuovo servizio vogliamo offrire sicurezza ai cittadini in difficoltà e non farli sentire abbandonati. Una donna che ha una difficoltà specifica può rivolgersi al nostro centro, assistiamo problematiche che riguardano la maternità e la paternità. Ringrazio l’amministrazione nella sua totalità per aver ha abbracciato questo progetto”.