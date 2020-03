Nonostante l'emergenza Coronavirus, l'ufficio di stato civile registrazione nascite e decessi continua a rimanere aperto a Pescara. Lo ha fatto sapere il Comune, evidenziando che l'accesso al pubblico è previsto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e, per la registrazione di decessi, anche il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in via Calabria 4.

Per tutti gli altri servizi, è disponibile il servizio online e l'attivazione di un numero unico telefonico dedicato per assistenza, ovvero lo 0854283700 oppure la responsabile dottoressa Alessandra Di Zio al numero 0854283580. In particolare, i cittadini devono tener presente che:

le carte d’Identità scadute o in scadenza hanno la validità prorogata al 31 agosto 2020; in caso di carta deteriorata o di altra necessità espressamente dichiarata dal cittadino, si potrà prendere appuntamento tramite la dott.ssa Alessandra Di Zio ( 085 4283580) per l’emissione della carta d’identità esclusivamente presso la sede di via Calabria n. 4. I cittadini dovranno presentarsi con mascherina e guanti

i certificati di stato civile e di anagrafe possono essere acquisiti tramite lo sportello servizio online del sito del Comune di Pescara se si dispone già degli accessi Spid ( credenziali ufficiali per dialogare con la Pubblica Amministrazione). In caso di certificati anagrafici per i quali occorre il pagamento del bollo, la funzionalità dello sportello servizio online consente il pagamento virtuale

per chi non possiede già l’identità Spid, i certificati potranno essere richiesti a mezzo posta ordinaria, pec : protocollo@pec.comune.pescara.it, mail: servizio.anagrafe@comune.pescara.it. L’ufficiale di anagrafe provvederà a comunicare se il certificato necessita di bollo e prenderà appuntamento per la consegna del certificato al cittadino

i certificati di stato civile sono esente bollo, mentre i certificati anagrafici esenti bollo sono quelli relativi ad adozioni, affidamento, tutela minori, CTU nominato dal tribunale o PM, curatore fallimentare, interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno, onlus, pensione estera, atti processuali, scambio di documenti e atti tra Pubbliche Amministrazioni, separazioni o divorzi, società sportive, variazione toponomastica stradale e numerazione civica.

le iscrizioni anagrafiche o variazioni anagrafiche possono essere effettuate tramite l’acquisizione del modulo nel link Servizi al Cittadino – Servizi Demografici sul sito ufficiale del Comune. Una volta compilato, potrà essere trasmesso a mezzo Ufficio Protocollo del Comune di Pescara, all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.pescara.it oppure via mail: servizio.anagrafe@comune.pescara.it.

per atti notori o autentiche di firme urgenti per comprovate necessità, è possibile prendere appuntamento tramite la responsabile del servizio dottoressa Alessandra Di Zio