Il presidente della Repubblica Mattarella in Abruzzo per il nuovo anno scolastico

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi, lunedì 16 settembre, in Abruzzo per l'inizio del nuovo anno scolastico. §

Il capo dello Stato è atteso all'Aquila insieme al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti.

Questa mattina, nella nostra regione, è suonata la campanella per 173.096 studenti che sono tornati sui banchi nelle aule.

Nella provincia di Pescara sono 45.154 gli studenti rientrati in classe. La cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico che si terrà alla presenza di Mattarella, e del ministro Fioramonti è prevista dalle ore 16:30 nel cortile della scuola primaria "Mariele Ventre"-Direzione Didattica Amiternum con un migliaio di studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia che saluteranno il ritorno tra i banchi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta, dalle 16.30 alle 18.45 su Rai Uno, nel corso della trasmissione Tutti a Scuola, condotta da Flavio Insinna e Francesca Fialdini. Potrà essere seguita anche in collegamento streaming sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.miur.gov.it) e tramite i profili social del Miur.