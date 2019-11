VIDEO | Cepagatti, il presidente Mattarella inaugura l'elettrodotto Italia-Montenegro

Visita stamane del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cepagatti per l'inaugurazione del nuovo elettrodotto Terna, un ponte elettrico di 445 km tra la stazione di Cepagatti e quella di Kotor.

L’infrastruttura che entrerà in esercizio entro fine anno anno, consentirà ai due Paesi, Italia e Montenegro, di scambiare elettricità in maniera bidirezionale: inizialmente per una potenza di 600 MW, che diventeranno successivamente 1.200 MW quando sarà realizzato anche il secondo cavo, previsto nei prossimi anni. L’importo complessivo del progetto è stimato in circa 1,1 miliardi di euro.

Alla presentazione di quella che è un’eccellenza ingegneristica a livello internazionale per innovazione e tecnologia hanno partecipato numerose autorità locali, prima tra tutte il presidente della Regione Marco Marsilio. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cepagatti Gino Cantò per l'opera che legherà i Balcani all'Europa.