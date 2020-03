Quattro tende della Protezione Civile per i senzatetto di Pescara, l'iniziativa di Comune e Caritas [FOTO]

Sono state montate questa mattina, mercoledì 25 marzo, 4 tende per i senzatetto di Pescara rimasti senza un posto dove stare a causa dell'emergenza contagio da Covid-19 (Coronavirus).

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci con il Comune che ha trovato questa soluzione insieme a Caritas, associazione On The Road e Protezione Civile che si è occupata del montaggio delle tensostrutture.

Nelle 4 tende, montate in via Alento nei pressi della Cittadella dell'Accoglienza, potranno dormire e mangiare 18 persone senza fissa dimora mentre altre 9, come spiegato dal primo cittadino erano state ricoverato in un appartamento e altre in alcune pensioni.

Resta disponibile un altro appartamento nel quale, in caso di positività al Covid-19, verranno isolati eventuali contagiati. In questo modo, al momento, viene tamponata l'emergenza di coloro che non avevano un posto dove stare visto il divieto di spostamento deciso dal decreto governativo.

