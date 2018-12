Senzatetto, Forconi (Fdi): "Continua l'emergenza e le temperature scendono"

Marco Forconi di Fratelli D'Italia Montesilvano e titolare della libreria all'interno della stazione centrale di Pescara, attacca nuovamente l'amministrazione comunale in merito alla questione dei senzatetto. Con l'abbassamento sensibile delle temperature, infatti, il problema diventa particolarmente urgente e Forconi accusa di immobilismo la giunta comunale:

Trovo assolutamente scandaloso che il Comune non abbia ancora deciso, alla data del 17 dicembre, una struttura dove accogliere i senzatetto nelle ore notturne. Alla stazione, in particolare, la situazione non è allarmante come gli altri anni ma ci sono comunque dei cittadini italiani che cercano riparo sotto i tunnel, purtroppo con delle coperte del tutto inidonee a garantire loro un riposo adeguato.

Ad una settimana dal Natale e con le temperature in continuo calo, trovo mortificante l'atteggiamento attendistico dell'amministrazione comunale in merito ad una situazione che lede sia il decoro che la dignità umana. Decidere di riqualificare l'area di risulta per poi chiudere gli occhi su una grave problematica sociale non è politica, è barbarie