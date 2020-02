Scatta il senso unico di marcia in via Colle Innamorati per lavori: tutti i dettagli

A causa dei lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale, su via Colle Innamorati scatta il senso unico di marcia. Lo ha fatto sapere il Comune, annunciando che i lavori dureranno dall'11 febbraio prossimo fino al 12 marzo 2020. Il senso unico sarà in direzione monti - valle, e scatterà anche il divieto di sosta e fermata nei tratti interessati dal cantiere durante l'avanzamento dei lavori.

Saranno ovviamente garantiti gli accessi alle proprietà private oltre ai corridoi per la transitabilità pedonale.