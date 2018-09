Senso unico in via Aterno non segnalato a dovere, caos all'incrocio con via Stradonetto [FOTO-VIDEO]

Da ieri sera, mercoledì 26 settembre, in via Aterno a Pescara, all'incrocio con via Stradonetto, sono spuntati due cartelli di senso vietato che indicano come lungo la strada sia entrato in vigore il senso unico mare-monti.

Ma il problema, come segnalano i residenti, è che al di là dei cartelli, ben visibili certo, non è stata installata nemmeno una transenna né è stata presente una pattuglia della polizia municipale, almeno a segnalare, come ci fosse stato istituito il divieto in una strada da sempre a doppio senso di marcia.

La conseguenza è che decine e decine di automobili hanno ignorato quei cartelli e sono di fatto transitate contromano, almeno Codice della Strada alla mano.

Altro paradosso di questa situazione, nella quale centinaia di automobilisti si sono ritrovati oggi, è che il cantiere pare non fosse operativo e che quindi quei cartelli forse siano stati installati per essere poi scoperti nel momento opportuno.

Di sicuro per il Codice della Strada quei cartelli hanno valore e se dovesse verificarsi un incidente potrebbe avere colpa chi ha imboccato la strada ignorando i cartelli.

Sul posto questa mattina è anche intervenuta la polizia municipale su richiesta di una residente, Maria Luigia Montopolino che ha anche girato il video che documenta quanto accaduto.

