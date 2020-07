Semaforo rotto da mesi, il pericoloso incrocio tra viale Marconi e via Mazzarino-via Tibullo

Da ormai diversi mesi è rotto il semaforo di viale Marconi all'incrocio con via Mazzarino e via Tibullo a Pescara.

L'intero impianto semaforico risulta non funzionante da circa 6 mesi e lampeggia solo il giallo.

Viale Marconi in quel tratto è sempre molto trafficata, in particolare il lunedì mattina quando a poca distanza si svolge il mercato allo stadio.

Nel corso di questi mesi sono stati diversi gli incidente stradali che si sono verificati visto che sono ben 8 le corsie di quell'incrocio (4 in viale Marconi e 2 a testa per via Mazzarino e via Tibullo). Chi vive e lavora da quelle parti chiede che il Comune risolva al più presto la situazione che è di reale pericolo visti gli incidenti stradali che potrebbero ancora verificarsi.

