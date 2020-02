Torna a funzionare il semaforo tra corso Vittorio Emanuele II e corso Umberto I

Il semaforo pedonale all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e corso Umberto I a Pescara tornerà a funzionare.

A farlo sapere è l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia.

L'impianto verrà riattivato in via sperimentale a partire da venerdì mattina, 21 febbraio.

L'idea dell'amministrazione comunale è quello di utilizzarlo nel fine settimana, più precisamente dal mezzogiorno del venerdì alla mezzanotte del sabato, in modo da consentire un attraversamento sicuro dei pedoni, contemperato con l'esigenza di mantenere fluido il traffico. Resterà spento di domenica, quando il tratto di corso Vittorio Emanuele II che parte dal piazzale della vecchia stazione è isola pedonale.

Questo quanto spiega Albore Mascia:

«Si tratta di un'iniziativa che con l'assessore Gianni Santilli stiamo studiando da qualche tempo, vogliamo verificare se si tratta effettivamente di una soluzione che consente di evitare sia ingorghi temporanei che, soprattutto, rischi per i pedoni, vista soprattutto la presenza di infrastrutture importanti come la stazione ferroviaria e l'autostazione. Per questo sottoporremo a monitoraggio la zona nei giorni in cui abbiamo disposto il funzionamento dell'impianto».