In centro arriva un semaforo di nuova generazione, ecco dove

Un semaforo di nuova generazione è stato montato dal Comune di Pescara ieri, 20 novembre, lungo corso Vittorio Emanuele, all'angolo con via Venezia.

L'impianto è dotato della tecnologia più avanzata e va a sostituire quello precedente, che risaliva ormai a 25 anni fa e risultava, quindi, obsoleto. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci:

"Nei prossimi mesi - annuncia - provvederemo a sostituire 28 semafori in città, in modo da garantire più sicurezza e più fluidità nel traffico. Non ci fermiamo mai per rendere più accogliente la nostra Pescara".