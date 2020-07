Nuovo semaforo alla Nave di Cascella, lavori in corso sul lungomare [FOTO]

Lavori in corso sul lungomare di Pescara all'altezza della Nave di Cascella per l'installazione di un nuovo impianto semaforico.

La scelta di dotare quel punto della riviera di un semaforo pedonale è dettato dalla necessità di garantire la sicurezza dei numerosi pedoni che attraversano in quel punto.

Dell'esecuzione dei lavori si sta occupando la ditta Loris Di Giampietro.

Il semaforo sarà di ultima generazione, simile a quelli già installati nelle settimane scorse in piazza Duca D’Aosta, dunque sarà dotato di telecamera utile al rilevamento del passaggio dei veicoli. Oltre al semaforo i lavori riguardano anche il rifacimento dell'asfalto e del cordolo della pista ciclabile. Il cantiere dovrebbe chiudere entro giovedì 16 luglio.

