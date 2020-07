Selvaggia Lucarelli sceglie l'Abruzzo fra le mete delle sue vacanze estive "made in Italy"

Trascorrerà anche in Abruzzo parte delle sue vacanze estive Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista ed opinionista che con un post su Facebook ha spiegato di aver scelto, per l'estate in corso, di trascorrere le ferie in Italia, dopo aver maturato la decisione assieme al compagno Lorenzo.

E fra le tappe citate dalla Lucarelli c'è anche la nostra regione, oltre a Puglia, Basilicata, Molise con due brevi tappe in Umbria e Campania. La giornalista ha raccontato che inizialmente, prima che iniziasse la pandemia, aveva previsto una vacanza all'estero, precisamente in Messico. Poi ovviamente il viaggio è stato scartato a causa del Coronavirus, e così ha valutato altre mete:

Quindi ho detto: andiamo nella mia isola preferita, Lanzarote, che è vicina. Poi "no facciamo la Francia on the road", poi "e l'Andalusia?". Quando siamo arrivati a ipotizzare il tour dei trenini d'epoca in Alsazia, ci siamo detti che forse era l'anno giusto per dedicare il nostro agosto all'Italia.

E quindi dopo lunghe sedute ed esclusioni che ci hanno strappato il cuore, ecco dove andremo: Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche. (con due tappe brevi in Umbria e Campania)

La Lucarelli ha deciso di approfittare di queste vacanze per conoscere regioni che lei, il compagno ed il figlio conoscono relativamente poco e fuori dalle rotte del turismo di massa, specificando e ricordando che lei stessa è un pò abruzzese.