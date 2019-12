Donati alla Misericordia tappi di plastica per acquistare sedie a rotelle e materiale sanitario

La Misericordia di Pescara ha ricevuto in regalo, dal Rotaract di Chieti, molti tappi di plastica grazie a un progetto di raccolta coordinato dal confratello Guido Di Carlo. In questo modo si riuscirà ancora una volta a donare sedie a rotelle e acquistare materiale sanitario.

Soddisfatta la governatrice Paola Toppi:

"Per questo bellissimo gesto ringrazio di cuore il Rotaract Chieti, per l’attivo impegno e aiuto in questa raccolta, chiedendo di continuare in questo importante progetto per poter donare e dare aiuto a molte realtà carenti di materiale sanitario e presidi".