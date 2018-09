Scuole poco sicure, sopralluogo di Alessandrini e Cuzzi: "Stop agli allarmismi di propaganda"

Sopralluogo in diverse scuole comunali del sindaco Alessandrini assieme all'assessore Cuzzi ed al dirigente Polce, per verificare la situazione sul fronte della sicurezza e dei lavori. La visita arriva a seguito dell'incontro in Prefettura riguardante le quattro scuole dove ci sarebbero delle criticità e delle polemiche con l'associazione "Pescara Mi Piace" che ha chiesto la chiusura precauzionale di quegli edifici scolastici.

Il sopralluogo è iniziato nella scuola Antonelli dove sono stati illustrati agli insegnanti gli interventi che saranno realizzati non appena arriveranno i fondi richiesti. Successivamente il sindaco ha fatto tappa all'Istituto Comprensivo 1, dove ricadono la Andersen, la Rodari e la primaria Don Milani. Qui alcuni interventi sono già stati eseguiti: alla Rodari-Andersen è stata eseguita la messa in sicurezza di tutte le facciate e ripristinati gli intonaci di quella anteriore dell’edificio, la zona posteriore, dove sono state eseguite le spicconature delle pareti esterne, il ripristino sarà appaltato entro il mese di settembre ed eseguito a ottobre.

Infine nella media Michetti gli interventi di manutenzione sono già conclusi dopo i problemi registrati lo scorso inverno. Alessandrini ha quindi ribadito che l'amministrazione comunale ha sempre avuto un dialogo attivo con il mondo della scuola e si è attivata per reperire fondi necessari agli interventi di messa in sicurezza delle scuole che, come tutti gli edifici costruiti in città prima del 2005, di fatto non sono a norma sul fronte della sismicità, ma lo sono per i collaudi statici.