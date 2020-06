Quattro scuole di Pescara e Città Sant'Angelo vincono il concorso indetto dai distretti italiani dei Rotary Club

Sono quattro scuole di Pescara e Città Sant'Angelo ad aggiudicarsi la vittoria del Premio Nazionale organizzato dai distretti italiani dei Rotary Club. Si tratta della scuola media ‘Pascoli’ di Pescara che si è aggiudicata il primo premio, la scuola media ‘Tinozzi’, classe 3a D, sempre di Pescara, cui è andato il secondo premio, infine Scuola Media, classe 3a B, di Città Sant’Angelo che si è aggiudicata anch’essa il secondo premio con il Liceo Scientifico ‘D’Ascanio’ con il lavoro

presentato dalla studentessa Chiara Renzetti della classe quarta, sezione A.

Ogni anno il concorso coinvolge i ragazzi su varie tematiche di grande attualità, chiedendo di approfondirle con riflessioni, proposte e dibattiti aperti con lavori grafici o elaborati. Il tema dell'anno scolastico 2019/2020 era quello della legalità ed etica nel web, per un uso responsabile e corretto di internet, sviluppando argomenti come il cyberbullismo, la didattica a distanza, ed ancora rischi e pericoli dei social e di alcuni siti.

Volevamo che i nostri ragazzi riflettessero sulla condizione che non basta saper cliccare e navigare da un sito all’altro per essere dei ‘millennial digitali’, ma che ogni gesto dev’essere fatto in maniera saggia e misurata. E la risposta e la partecipazione di scuole e studenti è stata, come sempre, eccezionale. La proclamazione dei vincitori è avvenuta a Roma, in diretta web con le scuole partecipanti, e l’entusiasmo, seppur a distanza, è comunque stato tangibile