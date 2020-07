Scuole, la giunta Marsilio ha stabilito le date di inizio e di fine dell'anno scolastico 2020/2021

Inizierà il 14 settembre prossimo l'anno scolastico 2020/21 in Abruzzo. Lo ha deciso la giunta regionale a seguito della riunione odierna. La conclusione dell'anno scolastico invece è fissata per l'8 giugno 2012 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Il 30 giugno invece chiuderanno i battenti le scuole per l'infanzia. Ricordiamo che, in base al decreto ministeriale, dovranno essere rispettate, in occasione della riapertura, le norme e linee guida indicate per contenere il contagio da Coronavirus in particolare sull'uso delle mascherine negli ambienti comuni e sul distanziamento sociale fra i banchi. Per questo, da settimane gli enti che hanno a carico la gestione delle scuole (comuni e province) sono al lavoro per individuare le soluzioni migliori al fine di poter garantire il rispetto delle norme e la sicurezza degli alunni, docenti e del personale scolastico. Sarà radicalmente rivisto anche il sistema del trasporto scolastico.