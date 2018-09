Scuole comunali: si riparte con tre nuovi scuolabus

E' iniziato il nuovo anno scolastico anche a Pescara, dove gli alunni sono tornati nelle scuole comunali assieme agli insegnanti ed a tutto il personale. Un anno scolastico particolare, che inizia con lo strascico delle polemiche relative all'intossicazione dei bambini nelle mense scolastiche e della sicurezza in alcuni plessi scolastici considerati a rischio.

Il sindaco Alessandrini ha voluto ribadire l'impegno profuso dall'amministrazione comunale sul fronte delle scuole, ripartendo proprio dal servizio di refezione scolastica che ripartirà con un altro gestore, oltre agli interventi già eseguiti per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.

Anche l'assessore Cuzzi ha ricordato tutti gli interventi eseguiti sul fronte dei lavori per la messa in sicurezza e sistemazione degli edifici, che hanno interessato o interesseranno a breve praticamente tutti gli istituti:

Durante questi tre mesi di stop sono state effettuate 400.000 euro di manutenzioni straordinarie e a ottobre faremo altri 150.000 euro di interventi, a cui si sommano i 200.000 euro per i copri-termosifone e paraspigoli. In questi giorni sono state ripulite tutte le aree esterne e verdi delle scuole per accogliere i ragazzi. I lavori di manutenzione straordinaria sono già attuati nella scuola media G. Pascoli di via Roma per 500.000 euro di progetto; nella Palestra annessa alla scuola di via Rubicone per 1.000.000 di euro che il 24 settembre inaugureremo; nell' asilo nido la Mimosa di via B. Croce per 270.000 euro; nell' asilo nido la Conchiglia di via Vespucci per 270.000 di progetto e in corso di attuazione nella scuola di San Silvestro Colle per 800.000 e altri 350.000 per la realizzazione del Polo dell’Infanzia a Zanni, di cui abbiamo già il progetto esecutivo e contiamo di far partire i lavori all’inizio del 2019.