Scuole chiuse a Torre de' Passeri dopo il terremoto a Balsorano

Scuole chiuse a Torre de' Passeri oggi, venerdì 8 novembre.

La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale, in via precauzionale, dopo il terremoto di ieri pomeriggio a Balsorano.

Come fanno sapere dal Comune:

«A seguito della scossa di terremoto registrata dai sismografi dell'Ingv alle 18.35 e avvertita distintamente anche sul territorio comunale nella serata del 7 novembre, in via precauzionale, e al fine di consentire le dovute verifiche, è disposta, la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Torre de’ Passeri per la giornata di venerdì 8 novembre».