Scuole e università chiuse in tutta Italia, adesso è ufficiale la decisione del Governo

Scuole e università chiuse in tutta Italia anche al di fuori delle zone rosse per il contagio da Coronavirus.

Adesso la decisione del Governo è ufficiale ed è stata comunicata in diretta da Palazzo Chigi dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Dunque l'attività didattica sarà sospesa anche in tutte le scuole di Pescara, della nostra provincia e dell'Abruzzo.

Gli alunni non entreranno in classe da domani e fino al 15 marzo. A motivare la decisione, come spiegato da Conte, è stata l'attuale situazione epidemiologica del Covid-19 che rischia di mandare in sovraccarico il sistema sanitario con particolare riferimento alle terapie intensive. Se sarà superata la situazione emergenziale si tornerà in aula da lunedì 16 marzo.