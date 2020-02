A Pescara e in Abruzzo le scuole saranno aperte, falsa notizia la chiusura per il Coronavirus

Da ormai un paio di giorni si rincorrono le voci sulla possibile chiusura delle scuole anche a Pescara e in Abruzzo per il rischio da Coronavirus ma si tratta solo di false notizie.

È bene ricordare come a oggi pomeriggio, martedì 25 febbraio, nella nostra regione non ci sia alcun caso conclamato di contagio.

Sul tema interviene direttamente il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina:

«Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali».

A ribadire il concetto è anche la Presidenza del Consiglio che «smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del presidente Giuseppe Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento».

Dunque domani riapertura regolare di tutte le scuole di ogni ordine e grado a Pescara e in Abruzzo.