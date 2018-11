Scuola senza Zaino, completati gli arredi: "Presto una festa con le famiglie"

Alla Primaria Renzetti di via Prati sono arrivati gli arredi richiesti per attuare il progetto sperimentale della "Scuola senza Zaino", che mira all’auto-responsabilizzazione dei bambini. Ieri l’assessore all’Istruzione Giacomo Cuzzi ha effettuato un sopralluogo, accolto dalla dirigente e dalla vicaria.

“Un’esperienza innovativa decollata, che ora non resta che festeggiare con le famiglie – così Cuzzi – Le aule sono complete con gli arredi che consentono al progetto di esplicarsi al meglio, questa amministrazione ha voluto agevolare il progetto eseguendo dei lavori di adeguamento delle aule, affinché l’offerta formativa della città potesse arricchirsi anche di questa possibilità. È una sperimentazione pura, che educa divertendo e responsabilizzando i bambini”.

Completata anche l’area giochi all’esterno, dove sono stati sistemati i tappeti anti-trauma per far sì che i bimbi giochino in sicurezza.