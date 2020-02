Riapre la scuola di San Silvestro a Pescara

Riapre a Pescara la scuola di San Silvestro che tornerà così ad accogliere studenti, insegnanti e personale Ata.

L'inaugurazione, con tanto di taglio del nastro, è previsto per le ore 10 di mercoledì 26 febbraio.

Ad annunciare la riapertura è stato il vicesindaco e assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli.

Ai lavori di questa mattina è intervenuto anche il sindaco Carlo Masci: Erano presenti anche l’assessore Eugenio Seccia e i consiglieri comunali Fabrizio Rapposelli e Massimo Pastore.

Il presidente della commissione consigliare Scuola, Fabrizio Rapposelli afferma che «la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Lionni e della scuola elementare Cascella, che sono ospitate nel nuovo edificio, ha comportato un investimento di circa 800mila euro che sono stati impiegati per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico dell’immobile, l’adeguamento anti-incendio e la riqualificazione architettonica con l’installazione di una grande parete in vetro sulla facciata frontale della struttura e l’eliminazione delle nicchie che in passato erano utilizzate come nidi dai piccioni con i conseguenti problemi di depositi di guano nella parte prospiciente la scuola. Gli alunni che saranno ospitati saranno in tutto 140».