Riaperta la scuola di San Silvestro a Pescara [FOTO]

È stata riaperta ufficialmente la scuola di San Silvestro a Pescara questa mattina, mercoledì 26 febbraio.

Per la riapertura è stata organizzata una festa in piazza a quasi 2 anni dalla chiusura che risale a marzo 2018.

Una vicenda, quella del plesso dell’infanzia (scuola Lionni) e della primaria (scuola Cascella) che ha determinato grandi disagi per le famiglie, costrette in tutto questo tempo a viaggi quotidiani per condurre i figli nel plesso alternativo individuato.

Il taglio del nastro è stato preceduto da un momento ludico-coreografico che ha visto protagonisti i circa 140 bambini in largo della Chiesa. Il parroco don Maurizio Buzzelli ha sottolineato l’importanza di questo evento per la riaffermazione dell’identità di San Silvestro che nel suo passato fu Comune. La manifestazione è stata condotta da Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio. Presenti il sindaco Carlo Masci, il suo vice e assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli e quello al Bilancio Eugenio Seccia.

«L’investimento del Comune è stato notevole», dice Seccia, «circa 800mila euro, ma era una cosa che dovevamo fare. Sono risorse che sono state impiegate sono stati impiegate per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico dell’immobile, l’adeguamento anti-incendio e la riqualificazione architettonica con l’installazione di una grande parete in vetro sulla facciata frontale della struttura; qui sono state eliminate anche le nicchie che in passato erano utilizzate come nidi dai piccioni con i conseguenti problemi di depositi di guano nella parte prospiciente la scuola. Oggi sono molto felice per tutta la comunità scolastica a cui rivolgo i miei migliori auguri».