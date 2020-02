Scuola pescarese di danza negli Usa per le finali dello Youth America Grand Prix. Parliamo della 'Professione Danza Pescara', che sarà negli States dal 10 al 17 aprile prossimi. Soddisfatta la direttrice Michela Sartorelli:

“Questo risultato ci rende orgogliosi e consapevoli di essere tra le migliori realtà europee; siamo felici di far conoscere il talento abruzzese in tutto il mondo”.

Questi i nomi dei ragazzi che saranno impegnati nelle finali:

Mattia Belgiorno, Martina Passeri, Elena Squicciarini, Sara Verrocchio, Martina Anniciello, Gioia Ciafarone, Elettra di Lizio, Leonardo D’Onofrio, Edwige Iezzi, Sofia Morelli, Sara Resta, Davide Storto, Mariateresa Ferro, Federica Ciocca, Lucrezia Mambella, Maura Moggi, Greta D’Aurelio

Segnaliamo, in particolare, che Sara Verrocchio ha partecipato a Ballando con le stelle su Rai Uno con Milly Carlucci, mentre i ragazzi della scuola hanno partecipato alla trasmissione Ballando on the road, sempre su Rai Uno.