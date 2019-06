La II A della scuola primaria di Spoltore in visita al Comune [FOTO]

Gli alunni della II A della scuola primaria di Spoltore sono stati in visita al Comune per un lavoro di storia: i bambini, infatti, sono stati incaricati di avviare una ricerca partendo da sé stessi.

Per tale ragione, le docenti Concetta Appignani e Maria Luisa Colacrai li hanno accompagnati all'ufficio anagrafe per far chiedere loro i propri certificati di nascita.

Al termine, l'assessore all'istruzione Roberta Rullo e l'Ufficiale dello Stato Civile Martina Collevecchio hanno posato per una foto di gruppo in sala consiliare insieme all'allegra scolaresca.