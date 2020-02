Scuola Ravasco a rischio chiusura, manifestazione di studenti e genitori

Studenti e genitori hanno manifestato in via Italica a Pescara all'esterno dell'istituto Eugenia Ravasco per il rischio chiusura paventato per la scuola (medie e superiori) alla fine di questo anno scolastico.

Il Ravasco è una scuola paritaria e il sit-in è stato tenuto da oltre un centinaio di ragazzi, con cartelli e striscioni, accompagnati dai genitori.

L'istituto scolastico è gestito dalle suore e potrebbe essere costretto a chiudere, per il un calo delle iscrizioni, il prossimo 30 giugno.

I genitori, preoccupati per il futuro dei loro figli, hanno preparato una petizione da consegnare alla preside della scuola, alla madre superiora e al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.