La scuola media Benedetto Croce di Pescara premiata al concorso nazionale di Federchimica Giovani

La scuola media Benedetto Croce di Pescara ha vinto, per la sezione "Fertilizzanti", il concorso nazionale Federchimica Giovani che ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati degli istituti di tutta Italia con oltre 6mila studenti coinvolti.

Da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica.

I premi sono stati consegnati venerdì 14 settembre al museo della Scienza e della Tecnologia di Milano: 26 in totale, 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. In palio un tablet per gli studenti singoli e 2mila euro alla scuola per i lavori di gruppo.

A vincere nella categoria Fertilizzanti, sostenuta da Assofertilizzanti, associazione nazionale produttori di fertilizzanti, è stata la classe I B dell’Istituto Benedetto Croce di Pescara con “Orto mio, ti concimo io”.

“Orto mio, ti concimo io” è un video girato in prima persona dai ragazzi nell’orto dell’Istituto scolastico, dove sono andati alla scoperta degli elementi e dei composti chimici presenti nel terreno della scuola.

Gli studenti sono stati capaci di realizzare un progetto animato da un solido spirito pro-industria, che il genuino entusiasmo dei suoi giovani attori riesce a trasmettere efficacemente.

Il premio, nell’ambito delle attività di Federchimica dedicate alla divulgazione, intende incoraggiare un metodo, anche informale, per raccontare e insegnare la chimica nelle scuole medie. Anche le imprese del territorio sono coinvolte direttamente con testimonianze di esperti e visite agli stabilimenti e ai laboratori.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato dalla Federazione per avvicinare i giovani alla chimica, migliorarne la conoscenza e orientare a percorsi di studio tecnico-scientifici.