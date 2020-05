Al via lo screening per il Covid sugli agenti della questura di Pescara, Fsp: "Ora va esteso a tutta la Regione"

Al via lo screening volontario con il tampone nasofaringeo per gli agenti di polizia della Questura di Pescara. Lo ha fatto sapere il sindacato Fsp di Polizia con la segreteria regionale che ringrazia in particolare il consigliere regionale e capogruppo di Fdi Testa che si era interessato alla richiesta avanzata dagli agenti che chiedevano di essere sottoposti ai test per verificare il contagio fra le forze dell'ordine considerando il lavoro incessante prestato durante la fase acuta e critica del Coronavirus.

In particolare, il sindacato ha ricordato l'episodio avvenuto il 14 aprile quando alcuni agenti in servizio a Pescara furono aggrediti da un soggetto sintomatico che poi, una volta condotto in ospedale, si diede alla fuga prima di eseguire il test, quando proprio Testa si impegnò per far eseguire i test che per fortuna ebbero esito negativo. Da qualche giorno, invece, gli agenti della Questura di Pescara sono stati contattati per avvisarli che era possibile richiedere volontariamente l'esecuzione del test per il Covid19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.