Tensione ed accuse reciproche in via Osento fra comitato e cittadini vicini a Pettinari - VIDEO

Tensione e scontro verbale questa mattina in via Osento a Pescara, nel quartiere Rancitelli dove il consigliere regionale del M5s e vicepresidente del consiglio Pettinari è arrivato per una conferenza stampa di denuncia per lo stato di degrado delle case popolari Ater.

Alcuni residenti vicini a Pettinari, che hanno mostrato le condizioni precarie e l'abbandono dei loro alloggi, hanno avuto infatti uno scontro e reciproche accuse con alcuni componenti del comitato "Per una nuova Rancitelli". Sul posto erano presenti le forze dell'ordine che però non sono dovute intervenure in quanto la situazione è rimasta sempre sotto controllo.

Pettinari ha dichiarato:

"Quando hanno bruciato la macchina alla signora del 'Ferro di Cavallo' il 'Comitato per una nuova Rancitelli' dov'era?. Oggi al mio fianco c'erano il comitato 'Insieme per Fontanelle' e quello di via Rigopiano. Noi siamo sempre accanto ai cittadini"

Francesca Di Credico, presidente dell'associazione, ha replicato evidenziando come le divisioni politiche non debbano esistere quando ci sono di mezzo i diritti ed i problemi dei cittadini, auspicando che il presidente Marsilio e Pettinari del M5s possano collaborare per raggiungere l'obiettivo comune dichiarato, ovvero quello di eliminare criminalità e degrado dal quartiere: