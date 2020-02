È scomparsa Cocò, aiutiamola a tornare a casa [FOTO]

Da lunedì 3 febbraio è sparita Cocò, una gattina sterilizzata, di circa un anno, che finora non si era mai allontanata dalla propria casa. La scomparsa è avvenuta a Pescara, nella zona di San Silvestro spiaggia, per la precisione in via D'Albenzio.

La micetta, non molto socievole, è di taglia piccola. Si sarà allontanata spontaneamente o è stata presa da qualcuno? I suoi padroni sono disperati e lanciano ufficialmente un appello a chiunque l'abbia vista. Per informazioni e segnalazioni si prega di chiamare subito il numero di telefono 327/2890698.