Sciopero treni oggi per il Frecciarossa deragliato, disagi anche a Pescara

Sciopero treni oggi, venerdì 7 febbraio, proclamato da diverse sigle sindacali.

L'astensione dal lavoro riguarda il personale del gruppo Fs Italiane.

Dalle ore 12 alle ore 14 di oggi è in atto uno sciopero dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Taf e Orsa Ferrovie.

Sempre nella giornata di oggi altre sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero dalle ore 9 alle ore 17. Ripercussioni anche per alcuni treni a lunga percorrenza in partenza e in arrivo dalla stazione di Pescara con cancellazioni parziali:

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37): limitato a Bologna Centrale (11:01)

IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58)