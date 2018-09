Sciopero Ryanair, voli cancellati: coinvolto anche l'aeroporto di Pescara

Tocca anche Pescara lo sciopero dei piloti tedeschi e del personale commerciale di Ryanair iniziato alle 3 del mattino di oggi 12 settembre e che durerà 24 ore. Nello scalo pescarese, infatti, è stato cancellato il volo in partenza per Francoforte delle 14.55. Lo sciopero ha visto la cancellazione complessiva di 150 voli sui 400 in programma.

E' guerra infatti all'interno della compagnia low cost irlandese fra i sindacati dei pilioti e la dirigenza: la Ryanair infatti ha sottolineato come una minoranza di piloti abbia aderito all'agitazione, e minaccia sanzioni se gli scioperi dovessero continuare. Per il 28 settembre dovrebbe infine esserci uno sciopero generale dei piloti e del personale di volo che coinvolgerà i sindacati di molti Paesi europei, fra cui l'Italia.