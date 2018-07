Sciopero Ryanair: a Pescara voli regolari

I passeggeri dell'aeroporto di Pescara, almeno per ora, possono stare tranquilli. Lo sciopero del personale di Ryanair, che ha portato alla cancellazione di centinaia di voli in diversi aeroporti italiani ed europei, non ha causato disagi allo scalo abruzzese. La Saga, infatti, ha fatto sapere che i voli in partenza ed arrivo non hanno subito alcuna cancellazione.

La società che gestisce l'Aeroporto inoltre ricorda che gli eventuali ritardi o spostamenti di orario non dipendendono da fattori interni all'aeroporto ma dalle esigenze delle compagnie che comunicano in tempo reale eventuali variazioni. Anche per la giornata di domani non dovrebbero esserci particolari problemi.