Manifestazione degli infermieri a Pescara per i colleghi deceduti per il Covid-19 e per il mancato riconoscimento economico

Onorare i colleghi infermieri deceduti a causa del Covid-19 (40 in tutta Italia di cui 1 in Abruzzo) e manifestare tutto il dissenso e il disappunto in riferimento al mancato riconoscimento professionale ed economico promessi durante la fase acuta della pandemia e che oggi, con l’emergenza in via di risoluzione, sembrano già dimenticati.

Queste le motivazioni del flash-mob organizzato a Pescara dal Nursind in programma in piazza Alessandrini domani alle ore 10, martedì 9 giugno, davanti all'assessorato alla Sanità.

L'appuntamento è davanti all'assessorato della Sanità in via Conte di Ruvo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Infatti», si legge in una nota del Nursind, «da alcuni documenti analizzati, sembrerebbe che le istituzioni si stiano già dimenticando degli “eroi" infermieri, tecnici sanitari, Oss e autisti di ambulanze che hanno pagato un prezzo altissimo anche, tra l’altro, per la carenza dei dispositivi di protezione individuale, che non sono stati precocemente messi a disposizione. In Abruzzo i fondi regionali finora stanziati sono insufficienti e iniqua è la loro ripartizione, visto che la stessa sembrerebbe escludere da qualsivoglia riconoscimento o indennizzo anche i colleghi che hanno avuto la “colpa” di essere stati contagiati dal virus, in quanto operanti in reparti cosiddetti “Covid free”, che evidentemente tali non erano».