Sciopero autostrade 13-14 ottobre, previsti disagi ai caselli

Sciopero degli addetti ai caselli delle autostrade domenica 13 e lunedì 14 ottobre.

A proclamare l'astensione dal lavoro sono state le segreterie nazionali dei sindacati Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Sla-Cisal e Ugl.

Questi gli orari nei quali è previsto lo sciopero:

dalle ore 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre;

dalle 2 alle 6 di lunedì 14 ottobre.

Lo sciopero, con i conseguenti possibili disagi ai caselli autostradali riguarderà le tratte abruzzesi delle autostrade A14, A24 e A25.

Rimarranno sempre attivi i varchi dotati di cassa automatica e quelli Telepass.

Strada dei Parchi ricorda che il pedaggio autostradale è dovuto per legge pertanto saranno garantiti i servizi di assistenza e il funzionamento degli impianti automatici per il pagamento e che, durante lo sciopero, nelle ore di maggiore traffico, onde garantire le condizioni di sicurezza nella percorrenza dei tratti autostradali, anche chi non ha il Telepass potrà transitare sui “varchi gialli” dedicati al pagamento automatico e, seppure in assenza degli addetti alla riscossione del pedaggio, anche i varchi con pagamento solo manuale potranno essere aperti al traffico (con semaforo verde). In tali casi, le targhe delle auto saranno fotografate e, dopo qualche settimana, i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15 giorni, decorsi i quali scatteranno le sanzioni.