Sciopero autobus di 24 ore lunedì 7 ottobre, orari e dettagli

Uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale è stato indetto dai sindacati.

Gli autobus, sia della Tua che delle altre aziende private, resteranno fermi lunedì 7 ottobre.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa Cisal le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero.

Queste le modalità di adesione del personale della Tua del trasporto urbano ed extraurbano:

rispetto delle fasce di garanzia: 5:30/8:30 e 13/16.

Come fanno sapere da Tua, «lo sciopero potrà comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza nelle fasce dalle ore 00:00 alle ore 05:30, dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24. Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata».

Per maggiori dettagli sulle motivazioni dello sciopero, Filt Cgil CLICCA QUI e Fit Cisl e Faisa Cisal clicca QUESTO LINK.