Sciopero dei dipendenti di Tua il 12 ottobre, orari e dettagli

Uno sciopero di 4 ore è stato proclamato per venerdì 12 ottobre dai dipendenti della Tua, l'azienda regionale di trasporto pubblico, nell'unità produttiva di Pescara.

Dunque per la giornata di venerdì, come annunciato dalle segreterie provinciali di Fit Cisl e Uiltrasporti, le corse degli autobus potrebbero non essere garantite.

A motivare lo sciopero la mancata attuazione delle linee commerciali, visto che a Sangritana è stata affidata solo la linea Pescara-Roma, e le anomalie nelle turnazioni di lavoro nelle officine.

Queste, nel dettaglio, le modalità e gli orari nei quali verrà attuato lo sciopero:

Personale viaggiante: 9-13;

Personale a terra (uffici e officine): le ultime 4 ore del turno.