Sciopero Alitalia, 24 ore di stop venerdì 13 dicembre: nella lista dei voli cancellati rientrano anche alcuni collegamenti aerei sulla rotta Pescara-Milano. La protesta indetta dai sindacati, che coinvolge anche il personale di Air Italy, riguarderà piloti, assistenti di volo e personale di terra di Alitalia e Air Italy, nel rispetto delle fasce di garanzia 7-10 e 18-21. Disagi in vista quindi per i viaggiatori, che non saranno limitati esclusivamente alle 24 ore di venerdì 13.

Sciopero Alitalia venerdì 13 dicembre 2019: i voli cancellati

Attraverso un comunicato sul proprio sito, Alitalia ha spiegato che, in conseguenza dello sciopero di venerdì 13 dicembre, la compagnia è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti previsti nella serata di giovedì 12 dicembre e nella prima mattinata di sabato 14 dicembre. Ma quali sono i voli cancellati? Alitalia ha pubblicato sul proprio sito la lista dei voli cancellati per lo sciopero nei tre giorni.

Diverse le tratte cancellate tra il 12, il 13 e il 14 dicembre, oltre ai collegamenti in Italia (soprattutto Roma-Milano), ci sono molti voli per l'Europa e anche alcuni intercontinentali. La lista più lunga, consultabile a questo link, riguarda la giornata di venerdì 13 dicembre. Al seguente link è invece possibile controllare l'elenco dei voli cancellati il 12 dicembre e il 14 dicembre.

Sciopero Alitalia, i voli da e per Pescara cancellati giovedì 12 dicembre 2019

Volo Partenza Arrivo AZ1241 Milano / Linate Pescara

Sciopero Alitalia, i voli da e per Pescara cancellati venerdì 13 dicembre 2019

Volo Partenza Arrivo AZ1241 Milano / Linate Pescara AZ1242 Pescara Milano / Linate AZ1243 Milano / Linate Pescara AZ1244 Pescara Milano / Linate

Sciopero Alitalia, i voli cancellati da e per Pescara sabato 14 dicembre 2019

Volo Partenza Arrivo AZ1242 Pescara Milano / Linate

Sciopero Alitalia venerdì 13 dicembre 2019: cosa fare in caso di cancellazione

Considerato l'alto numero di voli cancellati, potrebbero esserci molti disagi per i passeggeri che avevano prenotato proprio nel giorno dello sciopero. Ma cosa devono fare i passeggeri coinvolti nelle cancellazioni? Il piano straordinario di Alitalia prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Secondo le previsioni della compagnia aerea almeno il 50% dei viaggiatori dovrebbe riuscire a partire nella giornata di venerdì 13 dicembre.

Gli utenti coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito di Alitalia e inserendo, nella sezione ‘I miei voli’ in home page, il proprio ‘Nome’, ‘Cognome’ e il ‘Codice di Prenotazione’. Sul medesimo portale gli utenti possono verificare lo stato del proprio volo, oppure chiedere informazioni chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), o contattando l’agenzia di viaggio dove hanno acquistato il biglietto.

Per quanto riguarda i viaggiatori che invece dovevano viaggiare nella serata del 12 dicembre o nella mattina del 14 dicembre, in caso di modifica dell'orario o cancellazione, sarà possibile cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 18 dicembre.