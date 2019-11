Scafa resterà senza acqua per una riparazione in via Michetti

Scafa resterà senza acqua per una riparazione idrica che dovrà essere effettuata in via Michetti.

Come fa sapere l'Aca, per eseguire l'intervento sarà necessario chiudere il serbatoio Solcano.

Di conseguenza sarà interrotta l'erogazione idrica mercoledì 13 novembre dalle ore 8 alle 12.

I rubinetti resteranno a secco nelle seguenti zone: